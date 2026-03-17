«Спортинг» — «Будё-Глимт»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся «Спортинг» (Португалия) и «Будё-Глимт» (Норвегия). Игра пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра матча выступит Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Спортинг»: Силва, Фреснеда, Куарежма, Инасиу, Араухо, Юльманн, Морита, Катамо, Тринкан, Гонсалвеш, Суарес.

«Будё-Глимт»: Хайкин, Бьёркан, Гундерсен, Бёртуфт, Шёвольд, Брунстад, Берг, Эвьен, Хёуге, Хёг, Бломберг.

В первом матче «Будё-Глимт» разгромил «Спортинг» со счётом 3:0.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Будё-Глимт» по сумме двух встреч победил «Интер» со счётом 5:2. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Спортинг» набрал 16 очков и занял седьмое место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.