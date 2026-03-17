«Спортинг» разгромил «Будё-Глимт» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Завершён ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играли «Спортинг» (Португалия) и «Будё-Глимт» (Норвегия). Победу со счётом 5:0 в этой игре одержали лиссабонцы. Встреча состоялась на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра матча выступил Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария).

Гонсалу Инасиу открыл счёт в этой игре на 34-й минуте, Педру Гонсалвеш удвоил преимущество португальской команды на 61-й минуте, а на 79-й минуте Луис Суарес реализовал пенальти. Игра перешла в дополнительное время. Максимилиано Араухо на 92-й минуте забил четвёртый мяч лиссабонцев. Рафаэл Нел отличился на 120+1-й минуте.

В первом матче «Будё-Глимт» разгромил «Спортинг» со счётом 3:0.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Будё-Глимт» по сумме двух встреч победил «Интер» со счётом 5:2. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Спортинг» набрал 16 очков и занял седьмое место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.