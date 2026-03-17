Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Спортинг — Будё-Глимт, результат матча 17 марта 2026, счёт 5:0, 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/2026

«Спортинг» разгромил «Будё-Глимт» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Завершён ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играли «Спортинг» (Португалия) и «Будё-Глимт» (Норвегия). Победу со счётом 5:0 в этой игре одержали лиссабонцы. Встреча состоялась на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра матча выступил Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
5 : 0
ДВ
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Инасиу – 34'     2:0 Гонсалвеш – 61'     3:0 Суарес – 79'     4:0 Араухо Вильчес – 92'     5:0 Нел – 120+1'    

Гонсалу Инасиу открыл счёт в этой игре на 34-й минуте, Педру Гонсалвеш удвоил преимущество португальской команды на 61-й минуте, а на 79-й минуте Луис Суарес реализовал пенальти. Игра перешла в дополнительное время. Максимилиано Араухо на 92-й минуте забил четвёртый мяч лиссабонцев. Рафаэл Нел отличился на 120+1-й минуте.

В первом матче «Будё-Глимт» разгромил «Спортинг» со счётом 3:0.

На стадии раунда плей-офф соревнования «Будё-Глимт» по сумме двух встреч победил «Интер» со счётом 5:2. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Спортинг» набрал 16 очков и занял седьмое место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
