«Нужно исправлять ошибки». Боселли — о матче «Краснодара» с ЦСКА

Форвард «Краснодара» Хуан Боселли высказался об ответном матче ЦСКА в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды сыграют сегодня, 17 марта, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслужит Инал Танашев из Нальчика. В первом матче армейцы одержали домашнюю победу (3:1).

— Этот матч очень важен. Команда знает прекрасно об этом. У нас есть чёткая цель, и команда выйдет на поле, думая только о ней.

— Что поможет «Краснодару» обыграть ЦСКА?

— Предыдущий матч послужил для нас опытом. Теперь нужно исправлять ошибки. Команда будет стремиться допускать как можно меньше ошибок, — сказал Боселли в эфире «Матч ТВ».