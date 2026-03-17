Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Нужно исправлять ошибки». Боселли — о матче «Краснодара» с ЦСКА

«Нужно исправлять ошибки». Боселли — о матче «Краснодара» с ЦСКА
Форвард «Краснодара» Хуан Боселли высказался об ответном матче ЦСКА в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды сыграют сегодня, 17 марта, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслужит Инал Танашев из Нальчика. В первом матче армейцы одержали домашнюю победу (3:1).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1'

— Этот матч очень важен. Команда знает прекрасно об этом. У нас есть чёткая цель, и команда выйдет на поле, думая только о ней.

— Что поможет «Краснодару» обыграть ЦСКА?
— Предыдущий матч послужил для нас опытом. Теперь нужно исправлять ошибки. Команда будет стремиться допускать как можно меньше ошибок, — сказал Боселли в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Главное о кризисе ЦСКА. Дело не только в трансферах
Главное о кризисе ЦСКА. Дело не только в трансферах
