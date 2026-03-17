Мусаев поделился ожиданиями от матча «Краснодара» с ЦСКА в Кубке России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением об ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА, который состоится сегодня, 17 марта. В первой встрече красно-синие победили «быков» со счётом 3:1.

«Вы видели, чтобы мы размеренно играли? Будет активная игра с первых минут. Будет открытая игра, как и все предыдущие матчи между нами. Обе команды выходят основными составами», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Действующий обладатель Кубка России — ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Материалы по теме Кисляк сообщил, что у ЦСКА нет нервозности в преддверии матча с «Краснодаром»

Самые титулованные футбольные клубы России: