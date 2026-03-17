Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Мусаев поделился ожиданиями от матча «Краснодара» с ЦСКА в Кубке России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением об ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА, который состоится сегодня, 17 марта. В первой встрече красно-синие победили «быков» со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1'

«Вы видели, чтобы мы размеренно играли? Будет активная игра с первых минут. Будет открытая игра, как и все предыдущие матчи между нами. Обе команды выходят основными составами», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Действующий обладатель Кубка России — ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

