«Предстоящий матч — это вызов». Тренер «Ньюкасла» Хау — о встрече с «Барселоной» в ЛЧ

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной». В первой встрече команды сыграли вничью — 1:1.

«В этой игре будут важны детали. Нам нужно будет справиться с проявлением сильных сторон соперника и создать свои моменты. Если посмотреть на наши две предыдущие игры с ними, то можно увидеть сильные отрезки в нашем исполнении, у нас возникали острые эпизоды, но мы так и не обыграли «Барселону», поэтому предстоящий матч — это вызов», — приводит слова Хау пресс-служба «сорок».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.