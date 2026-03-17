Защитник «Барселоны» Кубарси высказался о переизбрании Лапорты

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси прокомментировал повторное избрание испанского юриста, политика и бизнесмена Жоана Лапорты на пост президента каталонского клуба.

— Как футболист и как член клуба каждый имеет право выражать своё мнение так, как хочет, и голосовать за того, кого считает подходящим. Свой голос я оставлю при себе.

— Сегодня Лапорта посетил тренировку. Что он сказал вам перед матчем с «Ньюкаслом»?

— Да, он пришёл к нам, мы поздравили его. Он сказал нам, чтобы мы оставались собой, потому что мы на высоком уровне. Продолжать делать всё так же хорошо, как и раньше, и прежде всего чтобы мы по-прежнему были семьёй и командой, потому что это в конечном итоге приносит трофеи, — приводит слова Кубарси Marca.