«Хулиганское действие, чистая красная». Гурцкая — о неудалении Вендела со «Спартаком»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал арбитра Сергея Карасёва, показавшего жёлтую карточку полузащитнику «Зенита» Венделу за удар ногой в грудь игроку «Спартака» Роману Зобнину в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу (2:0).

«Для меня это 100% красная карточка. Потому что, например, бывают эпизоды, где человеку некуда деть ногу, он наступает, потому что ему некуда её поставить. Здесь он преднамеренно делал хулиганское действие. Он просто человека взял и ударил.

Не отпихнул, а именно ударил. Отпихнул бы — это если бы Зобнин упал на него, и он бы его резко отпихнул с себя, а здесь он мог этого не делать. По мне, это чистая красная карточка», – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»