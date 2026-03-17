Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Хулиганское действие, чистая красная». Гурцкая — о неудалении Вендела со «Спартаком»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал арбитра Сергея Карасёва, показавшего жёлтую карточку полузащитнику «Зенита» Венделу за удар ногой в грудь игроку «Спартака» Роману Зобнину в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Для меня это 100% красная карточка. Потому что, например, бывают эпизоды, где человеку некуда деть ногу, он наступает, потому что ему некуда её поставить. Здесь он преднамеренно делал хулиганское действие. Он просто человека взял и ударил.

Не отпихнул, а именно ударил. Отпихнул бы — это если бы Зобнин упал на него, и он бы его резко отпихнул с себя, а здесь он мог этого не делать. По мне, это чистая красная карточка», – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Материалы по теме
«Карасёв доказал, что один из лучших в России». Разбор судейства матча «Зенит» — «Спартак»
Эксклюзив
«Карасёв доказал, что один из лучших в России». Разбор судейства матча «Зенит» — «Спартак»
