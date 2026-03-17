Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Иван Обляков обогнал Анюкова и стал рекордсменом Кубка России по сыгранным матчам

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков стал рекордсменом Фонбет Кубка России по сыгранным матчам. Ответная игра с «Краснодаром» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России стала 58-й для 27-летнего футболиста в соревновании. Игрок красно-синих опередил бывшего защитника «Зенита» и «Крыльев Советов» Александра Анюкова.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
2-й тайм
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1'

«Рекордный матч наш полузащитник проводит с капитанской повязкой. Поздравляем Ваню с этим уникальным достижением», — написано в сообщении ЦСКА в телеграм-канале.

Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев. На момент выхода новости счёт в игре — 0:0.

Материалы по теме
«Хочется закрыться от всех». Обляков обратился к болельщикам ЦСКА после матча с «Балтикой»

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

