Иван Обляков обогнал Анюкова и стал рекордсменом Кубка России по сыгранным матчам

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков стал рекордсменом Фонбет Кубка России по сыгранным матчам. Ответная игра с «Краснодаром» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России стала 58-й для 27-летнего футболиста в соревновании. Игрок красно-синих опередил бывшего защитника «Зенита» и «Крыльев Советов» Александра Анюкова.

«Рекордный матч наш полузащитник проводит с капитанской повязкой. Поздравляем Ваню с этим уникальным достижением», — написано в сообщении ЦСКА в телеграм-канале.

Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев. На момент выхода новости счёт в игре — 0:0.

