Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Футболиста «Ромы» Эль-Айнауи и его семью ограбили в Италии

Полузащитника «Ромы» Нейла Эль-Айнауи и его семью ограбили в Риме, сообщает La Gazzetta dello Sport. Инцидент произошел в районе Кастель-Фузано примерно в три часа ночи.

По информации источника, группа из шести мужчин в масках, вооружённых пистолетами и одетых в чёрное, проникла в дом, сняв решётку с окна гостиной. Злоумышленники заперли футболиста, его мать, девушку, а также брата Эль-Айнауи и его подругу в одной из комнат, а затем украли ювелирные изделия на сумму около € 10 тыс., часы Rolex и дизайнерские сумки. Сообщается, что полиция проводит расследование.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Материалы по теме
Франческо Тотти войдёт в состав тренерского штаба «Ромы» — Скира
