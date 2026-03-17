Тренер «Барселоны» Флик: необходимо провести игру с «Ньюкаслом» идеально

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкасл Юнайтед». В первой встрече эти команды победителя не выявили — 1:1.

«Ньюкасл Юнайтед» — это команда, которая опирается на игру с уклоном в физику, их футболисты персонально опекают соперника, а ещё они опасны во время контратак. Нам необходимо провести эту игру идеально, и мы приложим все усилия, чтобы сделать это», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.