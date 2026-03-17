«Солари надо проверить, он вменяемый?» Гурцкая — о пенальти в матче «Зенит» — «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о фоле вингера «Спартака» Пабло Солари в собственной штрафной в концовке первого тайма матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Аргентинец нарушил правила, потянув за футболку защитника сине-бело-голубых Дугласа Сантоса.

«Просто Солари надо проверить, он вообще вменяемый или невменяемый? Какой-то тест дать, например, в цветах он разбирается? Может ли он считать? Просто такой фол когда человек делает, уже надо думать, что у него что-то с головой не то», – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Оба гола в матче «Зенит» забил с пенальти. Во второй половине игры защитник красно-белых Кристофер Ву наступил на ногу бразильцу Педро в штрафной москвичей.