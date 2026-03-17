Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Солари надо проверить, он вменяемый?» Гурцкая — о пенальти в матче «Зенит» — «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о фоле вингера «Спартака» Пабло Солари в собственной штрафной в концовке первого тайма матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Аргентинец нарушил правила, потянув за футболку защитника сине-бело-голубых Дугласа Сантоса.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Просто Солари надо проверить, он вообще вменяемый или невменяемый? Какой-то тест дать, например, в цветах он разбирается? Может ли он считать? Просто такой фол когда человек делает, уже надо думать, что у него что-то с головой не то», – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Оба гола в матче «Зенит» забил с пенальти. Во второй половине игры защитник красно-белых Кристофер Ву наступил на ногу бразильцу Педро в штрафной москвичей.

Материалы по теме
«Талалаева действительно могут хлопнуть до конца сезона». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Талалаева действительно могут хлопнуть до конца сезона». Разбор судейства в 21-м туре РПЛ
