Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Может, лучше про футбол говорить?» Максим Петров — о потасовке в конце матча с ЦСКА

Полузащитник «Балтики» Максим Петров поделился мнением о событиях, произошедших в концовке матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

В компенсированное ко второму тайму время мяч вышел за пределы поля, после чего главный тренер хозяев Андрей Талалаев выбил его на трибуну, затем тренера толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Это привело к массовой потасовке, по итогам которой Талалаев, а также главный тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

– Что произошло в конце игры?
– Может, лучше про футбол говорить? Я, в принципе, сильно ничего не видел. Видел только, что нашего тренера толкнул футболист ЦСКА. Понятно, что после такого без подобных эмоций сложно представить ситуацию. Но чего-то конкретного не скажу, я там больше разнимал.

– В старте вместо Менделя вышел Титков. Почему выбрали такой более атакующий вариант против команды, которая сама славится своим нападением?
– Штаб всё анализирует и потом говорит нам свои мысли. Да, сразу готовились Титков и Илья Петров. У нас было одинаковое количество очков с ними, мы равные команды с ЦСКА, и поэтому мы больше отталкиваемся от себя, нежели от соперника. Конечно, какие-то тактические моменты ЦСКА мы разбирали, но больше готовились от себя, — приводит слова Петрова Metaratings.

Материалы по теме
«Так нельзя делать». Милан Гаич осудил поведение Талалаева в матче «Балтика» — ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России:

