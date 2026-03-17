Тренер «Барселоны» Флик: мы способны выиграть эту Лигу чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкасл Юнайтед» высказался об амбициях своей команды в этом турнире. В первой встрече эти команды сыграли вничью (1:1).

«Это футбол. Многое может произойти, и завтра всё может измениться, но мы должны сохранять позитивный настрой. В команде много качественных игроков, и я думаю, что мы способны выиграть эту Лигу чемпионов, хотя нам нужно прибавить. Сейчас важно, чтобы все были в форме и показывали свою лучшую игру. Это самое главное на предстоящий месяц», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.