«Это и есть предвзятость». Гурцкая — о неудалении Соболева в матче «Зенит» — «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал арбитра Сергея Карасёва за матч «Зенита» со «Спартаком» в 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали победу (2:0). На 65-й минуте судья не показал вторую жёлтую карточку нападающему Александру Соболеву за удар локтем в лицо сопернику. Ранее рефери не удалил бразильца Вендела за удар шипами в живот хавбека красно-белых Романа Зобнина.

«Видно, что он руку эту выставляет без прыжка. Соболев не собирается прыгать, потому что он не умеет прыгать, он ныряет, а не прыгает. Поэтому он просто выставляет руку. Это чистая вторая жёлтая. Смотри, два эпизода в матче, которые фактически, понятно, что они не решают игру, но оба эпизода спорных — в одну сторону. Вот и весь вопрос.

Можно ли защищать здесь Карасёва? Очередной матч больших команд Карасёв получает, и он его испортил. По мне, судья отсудил на двойку, испортив эту игру. Оба фола спорных в одну сторону. И это и есть предвзятость. Если бы он так же не свистнул в другую сторону, мы бы сказали: «Ну хорошо, чёрт с ним, ошибся одинаково, один раз – туда, один раз – сюда, не повлиял на игру».

Но когда он не даёт две красные карточки игрокам одной команды, о чём дальше можно говорить? В очередной раз показывает, что лучше бы он судил матч «Оренбург» — «Нижний Новгород», где он не нервничает. В больших матчах он не справляется с эмоциями», – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»