Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент Мексики заявила о готовности страны принять игры сборной Ирана на ЧМ-2026

Комментарии

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна готова принять матчи сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года. Ранее о наличии переговоров насчёт переноса игр иранской национальной команды из США в Мексику сообщил глава футбольной федерации Ирана Мехди Тадж.

– Есть ли условия для проведения матчей сборной Ирана на чемпионате мира в Мексике? Иран выразил заинтересованность в этом.
– Они обсуждают это с ФИФА, чтобы выяснить, насколько подобное осуществимо, потому что изначально планировалось провести эти игры турнира в США.

На текущий момент данный вопрос рассматривается, и мы сообщим вам в установленный срок. У Мексики есть отношения со всеми странами мира. Посмотрим, какое решение примет ФИФА, и тогда проинформируем вас.

– Значит, для Мексики нет проблем [принять матчи сборной Ирана]? Вопрос логистики в ФИФА?
– Да, — приводит слова Шейнбаум El Universal.

Сборная Ирана прошла отбор в Азии и попала в группу G, где также находятся Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Иран должен сыграть с Новой Зеландией и Бельгией в Лос-Анджелесе, а затем – с Египтом в Сиэтле.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android