Президент Мексики заявила о готовности страны принять игры сборной Ирана на ЧМ-2026

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна готова принять матчи сборной Ирана на чемпионате мира 2026 года. Ранее о наличии переговоров насчёт переноса игр иранской национальной команды из США в Мексику сообщил глава футбольной федерации Ирана Мехди Тадж.

– Есть ли условия для проведения матчей сборной Ирана на чемпионате мира в Мексике? Иран выразил заинтересованность в этом.

– Они обсуждают это с ФИФА, чтобы выяснить, насколько подобное осуществимо, потому что изначально планировалось провести эти игры турнира в США.

На текущий момент данный вопрос рассматривается, и мы сообщим вам в установленный срок. У Мексики есть отношения со всеми странами мира. Посмотрим, какое решение примет ФИФА, и тогда проинформируем вас.

– Значит, для Мексики нет проблем [принять матчи сборной Ирана]? Вопрос логистики в ФИФА?

– Да, — приводит слова Шейнбаум El Universal.

Сборная Ирана прошла отбор в Азии и попала в группу G, где также находятся Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Иран должен сыграть с Новой Зеландией и Бельгией в Лос-Анджелесе, а затем – с Египтом в Сиэтле.

