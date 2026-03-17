Защитник «Тоттенхэма» опроверг слухи о безразличии игроков в борьбе за выживание

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Микки ван де Вен назвал полной чушью сообщения, что игрокам «шпор» стало всё равно на борьбу за выживание в английской Премьер-лиге.

«Конечно, я видел кое-что [в СМИ]. Иногда журналисты просто что-то говорят, и все спрашивают: «Откуда вы это взяли?» Это неправда.

Говорят, что игроки всё равно уйдут. Это просто чушь, и проблема возникает только тогда, когда люди начинают в это верить. Это просто полнейшая чушь. Иногда мы читаем что-то сами и думаем: «Что это такое?» На днях мы прочитали про парня, который собирается уйти и ему всё равно, что произойдёт. Мы просто читаем и думаем: «Как это вообще могло всплыть?»

Это создаёт ещё больше проблем, потому что фанаты начинают в это верить. Все причастные к этому люди очень обеспокоены сложившейся ситуацией. Это сейчас самое важное. А если появятся сообщения, что ребятам уже всё равно, это просто расстроит наших парней.

Меня это расстраивает, потому что люди начинают думать обо мне по-другому. Я просто хочу оставаться в форме и изменить ситуацию к лучшему. Я знаю, что последние игры были не лучшими. Самое важное — это выкладываться на 100% ради этого клуба», — приводит слова ван де Вена Sky Sports.

После 30 туров «Тоттенхэм» располагается на 16-й строчке с 30 очками.