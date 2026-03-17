«Почему я должен быть за варягов?» Кобелев — об иностранных тренерах в РПЛ

Российский тренер Андрей Кобелев прокомментировал две победы «Рубина» над «Краснодаром» (2:1) и «Локомотивом» (3:0) в Мир Российской Премьер-Лиге. Зимой испанец Франк Артига сменил в команде российского специалиста Рашида Рахимова.

— Франк Артига в «Рубине» двумя такими победами уже всё доказал?

— Когда нас отстранили, я сразу сказал — зачем приглашать иностранцев? Что он перестроил после Рахимова? И почему я должен быть за варягов в этом случае? Если приезжают Адвокат и Спаллетти, это одно. А Артига, Абаскаль и иже с ними — совсем другое. Один тренировал непонятную команду в Испании, другой – юношей.

«Рубин» шёл на седьмом месте, руководители решили поиграть в другой футбол. К концу мая посмотрим, что из всего этого получится. Либо просто хотели поменять тренера по каким-то причинам, либо опять же по каким-то уже строят мощную трансферную политику на лето. Не хочу никого обвинять, но, с моей точки зрения, проблема наша – в среднем менеджменте. Если нет железной руки людей, которые деньги выделяют и смотрят за ними, — сказал Кобелев в интервью Livesport.