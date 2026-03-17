ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Почему я должен быть за варягов?» Кобелев — об иностранных тренерах в РПЛ

«Почему я должен быть за варягов?» Кобелев — об иностранных тренерах в РПЛ
Российский тренер Андрей Кобелев прокомментировал две победы «Рубина» над «Краснодаром» (2:1) и «Локомотивом» (3:0) в Мир Российской Премьер-Лиге. Зимой испанец Франк Артига сменил в команде российского специалиста Рашида Рахимова.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Вуячич – 23'     2:0 Тесленко – 56'     3:0 Кузнецов – 70'    
Удаления: нет / Ненахов – 44'

— Франк Артига в «Рубине» двумя такими победами уже всё доказал?
— Когда нас отстранили, я сразу сказал — зачем приглашать иностранцев? Что он перестроил после Рахимова? И почему я должен быть за варягов в этом случае? Если приезжают Адвокат и Спаллетти, это одно. А Артига, Абаскаль и иже с ними — совсем другое. Один тренировал непонятную команду в Испании, другой – юношей.

«Рубин» шёл на седьмом месте, руководители решили поиграть в другой футбол. К концу мая посмотрим, что из всего этого получится. Либо просто хотели поменять тренера по каким-то причинам, либо опять же по каким-то уже строят мощную трансферную политику на лето. Не хочу никого обвинять, но, с моей точки зрения, проблема наша – в среднем менеджменте. Если нет железной руки людей, которые деньги выделяют и смотрят за ними, — сказал Кобелев в интервью Livesport.

