Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Состав «Челси» снова просочился в Сеть незадолго до матча с «ПСЖ» — Sky Sports

Лондонский «Челси» снова столкнулся с утечкой информации о стартовом составе команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Об этом сообщает Sky Sports в социальной сети Х. Встреча состоится сегодня, 17 марта, и начнётся в 23:00 мск.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отмечается, что представители английского клуба отказались от комментариев по данному вопросу.

Стартовый состав «синих» был опубликован во французских СМИ. Это уже второй подобный случай за последнее время — аналогичная ситуация произошла и перед первой игрой в Париже.

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор ранее заявлял, что не знает, каким образом данные попадают в прессу, но пообещал провести расследование.

Материалы по теме
«Челси» может назначить Энрике вместо Росеньора, чьё будущее под вопросом — indykaila
