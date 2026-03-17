Состав «Челси» снова просочился в Сеть незадолго до матча с «ПСЖ» — Sky Sports

Лондонский «Челси» снова столкнулся с утечкой информации о стартовом составе команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Об этом сообщает Sky Sports в социальной сети Х. Встреча состоится сегодня, 17 марта, и начнётся в 23:00 мск.

Отмечается, что представители английского клуба отказались от комментариев по данному вопросу.

Стартовый состав «синих» был опубликован во французских СМИ. Это уже второй подобный случай за последнее время — аналогичная ситуация произошла и перед первой игрой в Париже.

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор ранее заявлял, что не знает, каким образом данные попадают в прессу, но пообещал провести расследование.