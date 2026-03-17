Арбитр Федотов высказался об удалении ЦСКА в кубковом матче с «Краснодаром»
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов поделился мнением об удалении защитника ЦСКА Матеуса Рейса на 45+1-й минуте матча с «Краснодаром» в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
1:0 Аугусто – 21' 2:0 Батчи – 49' 3:0 Кордоба – 58' 4:0 Батчи – 67'
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'
«Сначала Танашев показал жёлтую, так как оба игрока толкались. Но позвали на VAR его по делу. Главное, удар в грудь от Рейса был. Для меня это красная, вопросов нет. То, что вышел на неё через жёлтую и после VAR – в этом нет ничего страшного», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.
Самые титулованные футбольные клубы России:
