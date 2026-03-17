«Бавария» опасается игры с «Реалом» в ЛЧ и подготовила требование к УЕФА — Bayern Space

В «Баварии» с опасением ожидают возможной встречи с мадридским «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает аккаунт Bayern Space в социальной сети X.

В своих первых матчах 1/8 финала турнира мюнхенцы разгромили «Аталанту» (6:1), а «сливочные» — «Манчестер Сити» (3:0). Согласно турнирной сетке, немецкая и испанская команды могут встретиться в 1/4 финала. По данным источника, генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен хочет добиться от УЕФА, чтобы организация потребовала от клуба из Мадрида не закрывать крышу на стадионе «Сантьяго Бернабеу» во время возможного матча с «Баварией».

Функционер мотивирует это тем, что атмосфера на домашнем стадионе «сливочных» может слишком сильно повлиять на футболистов мюнхенской команды и внести свой вклад в результат игры. Предположительно, Дрезен занял такую позицию из-за поражения «Баварии» в полуфинале ЛЧ от «Реала» в сезоне-2023/2024.