Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Кобелев — о «Зените»: те футболисты, которые пришли, не вписываются

Российский тренер Андрей Кобелев оценил игру новичков «Зенита» в весенней части сезона. В минувшее трансферное окно состав команды пополнили защитник Игорь Дивеев, полузащитник Джон Джон и нападающий Джон Дуран.

«В своё лучшее время, несколько лет назад, там определяла четвёрка — Малком, Клаудиньо, Вендел и Кузяев. Сейчас только Вендел остался. И мы видим, что те футболисты, которые пришли, не вписываются. Необходимо встраивать этих ребят. А пока игра стала медленнее. Но я бы не стал так категорично хаять «Зенит», идёт перестройка.

Плюс постоянные слухи об отъезде игроков начали пульсировать — тот же Вендел, Нино. Я представляю, как на этом фоне непросто работать тренерскому штабу. Молодцы, что команда выходит когда-то через «не могу», играет не так зрелищно, но набирает очки. Сегодня Семак выжимает практически максимум», — сказал Кобелев в интервью Livesport.

Материалы по теме
Пенальти «Зенита» против «Спартака», Талалаев vs Челестини. Главные события 21-го тура РПЛ
Пенальти «Зенита» против «Спартака», Талалаев vs Челестини. Главные события 21-го тура РПЛ
