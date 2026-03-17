«Краснодар» — ЦСКА: Мойзес получил красную карточку на 64-й минуте

В эти минуты идёт ответный матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Краснодар» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

На 64-й минуте защитник красно-синих Мойзес получил красную карточку.

Ранее, на 21-й минуте, счёт открыл полузащитник хозяев Дуглас Аугусто. На 45+1-й минуте защитник ЦСКА Матеус Рейс получил красную карточку за удар Валентина Пальцева. В начале второго тайма нападающий Жоау Батчи укрепил преимущество «Краснодара». На 58-й минуте форвард чёрно-зелёных Джон Кордоба довёл счёт до разгромного.

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «быками» и армейцами завершился победой ЦСКА со счётом 3:1. Проигравшая по итогам двух встреч команда продолжит выступление в Пути регионов, победившая выйдет в финал Пути РПЛ.

Действующий обладатель Кубка России — ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

