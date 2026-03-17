Данил Круговой высказался об удалении Рейса в матче «Краснодар» — ЦСКА

Футболист ЦСКА Данил Круговой прокомментировал удаление защитника армейцев Матеуса Рейса в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Команды играют в эти минуты на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев. На момент написания новости счёт 4:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Мы понимали, что «Краснодар» с первых минут будет атаковать всеми силами. У нас есть выходы и возможности на быстрых атаках, но, к сожалению, не доводим до удара. Пытаемся играть сдержанно, в обороне все отрабатываем. Обидное удаление сейчас было, ненужное, можно сказать», — сказал Круговой в эфире «Матч ТВ».