Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Данил Круговой высказался об удалении Рейса в матче «Краснодар» — ЦСКА
Футболист ЦСКА Данил Круговой прокомментировал удаление защитника армейцев Матеуса Рейса в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Команды играют в эти минуты на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев. На момент написания новости счёт 4:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

«Мы понимали, что «Краснодар» с первых минут будет атаковать всеми силами. У нас есть выходы и возможности на быстрых атаках, но, к сожалению, не доводим до удара. Пытаемся играть сдержанно, в обороне все отрабатываем. Обидное удаление сейчас было, ненужное, можно сказать», — сказал Круговой в эфире «Матч ТВ».

Кошмарный матч ЦСКА в Кубке! «Краснодар» забил четыре, армейцы играют вдевятером. LIVE
