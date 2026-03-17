Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Между Кордобой и Жоао Виктором случился конфликт в матче «Краснодар» — ЦСКА
Комментарии

У нападающего «Краснодара» Джона Кордобы и защитника ЦСКА Жоао Виктора случился конфликт в рамках ответной игры между командами в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт – 4:0 в пользу «быков».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

На 23-й минуте форвард «Краснодара» попытался обыграть Жоао Виктора на правом фланге, но тот укрыл мяч корпусом. Кордоба слишком активно пытался обойти бразильца и в итоге сфолил на нём. Колумбиец остановился перед лежавшим на газоне защитником ЦСКА и стал на него смотреть. Вероятно, Джон что-то сказал в адрес Жоао Виктора, который резко на это отреагировал. Сначала он схватился за футболку игрока «быков», когда вставал, а затем вплотную приблизился к его лицу и начал что-то высказывать. При этом Кордоба стоял не двигаясь и не отвечал. Судьи и другие игроки быстро развели футболистов в разные стороны.

Фото: Кадр из трансляции

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android