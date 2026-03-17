Между Кордобой и Жоао Виктором случился конфликт в матче «Краснодар» — ЦСКА

У нападающего «Краснодара» Джона Кордобы и защитника ЦСКА Жоао Виктора случился конфликт в рамках ответной игры между командами в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт – 4:0 в пользу «быков».

На 23-й минуте форвард «Краснодара» попытался обыграть Жоао Виктора на правом фланге, но тот укрыл мяч корпусом. Кордоба слишком активно пытался обойти бразильца и в итоге сфолил на нём. Колумбиец остановился перед лежавшим на газоне защитником ЦСКА и стал на него смотреть. Вероятно, Джон что-то сказал в адрес Жоао Виктора, который резко на это отреагировал. Сначала он схватился за футболку игрока «быков», когда вставал, а затем вплотную приблизился к его лицу и начал что-то высказывать. При этом Кордоба стоял не двигаясь и не отвечал. Судьи и другие игроки быстро развели футболистов в разные стороны.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции