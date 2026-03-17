«Краснодар» — ЦСКА: Батчи забил четвёртый гол хозяев на 67-й минуте

В эти минуты идёт ответный матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются «Краснодар» и ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев. На момент выхода новости счёт 4:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 67-й минуте Батчи оформил дубль.

Ранее, на 21-й минуте, счёт открыл полузащитник хозяев Дуглас Аугусто. На 45+1-й минуте защитник ЦСКА Матеус Рейс получил красную карточку за удар Валентина Пальцева. В начале второго тайма нападающий Жоау Батчи укрепил преимущество «Краснодара». На 58-й минуте форвард чёрно-зелёных Джон Кордоба довёл счёт до разгромного. На 63-й минуте защитник красно-синих Мойзес получил красную карточку.

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «быками» и армейцами завершился победой ЦСКА со счётом 3:1. Проигравшая по итогам двух встреч команда продолжит выступление в Пути регионов, победившая выйдет в финал Пути РПЛ.

Действующий обладатель Кубка России — ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

