Кордоба забил ЦСКА впервые за четыре матча Кубка России

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил гол в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА. Таким образом, колумбиец впервые за четыре игры этого турнира поразил ворота армейцев.

Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев. На момент выхода новости счёт 4:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «быками» и армейцами завершился победой ЦСКА со счётом 3:1. Проигравшая по итогам двух встреч команда продолжит выступление в Пути регионов, победившая выйдет в финал Пути РПЛ.