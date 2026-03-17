«Арсенал» — «Байер»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся «Арсенал» (Англия) и «Байер» (Германия). Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Данни Маккели. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Арсенал»: Райя, Салиба, Магальяйнс, Инкапье, Уайт, Субименди, Райс, Эзе, Троссард, Сака, Дьёкереш.

«Байер»: Бласвих, Андрих, Куанса, Тапсоба, Гримальдо, Гарсия, Паласиос, Маза, Терье, Поку, Кофане.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. На стадии раунда плей-офф соревнования «фармацевты» по сумме двух встреч победили «Олимпиакос» со счётом 2:0. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «канониры» набрали 24 очка и заняли первое место.