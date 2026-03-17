Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 17 марта, календарь, таблица

Сегодня, 17 марта, состоялся один матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч Кубка России на 17 марта

1/2 финала Пути РПЛ:

«Краснодар» — ЦСКА — 4:0.

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «быками» и армейцами завершился победой ЦСКА со счётом 3:1. ЦСКА продолжит выступление в Пути регионов, «Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем пары «Динамо» — «Спартак».

Действующим обладателем Кубка является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.