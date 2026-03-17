Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Казанский высказался об игре ЦСКА с «Краснодаром» и назвал причины провала весной

Комментарии

Футбольный комментатор Денис Казанский высказался об игре «Краснодара» и ЦСКА в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Инал Танашев. На момент написания новости счёт 4:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

«Краснодар» рисует какие-то шедевральные мячи. Лигочемпионские. Про «быков» ничего нового не узнаём. К счастью. Эстетика и дисциплина.

А вот ЦСКА… Колоссальное преображение. Если не использовать слово «деградация». Никто абсолютно из новичков так и не встроен в гармоничный футбол осени. Теперь кажется, что расставание с Дивеевым стало причиной провала весны.

Стандарты соперника — приговор. Удаления — это следствие всеобщего нервяка. Рейс… Ну ведь тотальное неприятие логики поведения. Продолжаем наблюдение», — написал Казанский в телеграм-канале.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android