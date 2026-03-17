Денис Казанский высказался об игре ЦСКА с «Краснодаром» и назвал причины провала весной

Футбольный комментатор Денис Казанский высказался об игре «Краснодара» и ЦСКА в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Инал Танашев. На момент написания новости счёт 4:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Краснодар» рисует какие-то шедевральные мячи. Лигочемпионские. Про «быков» ничего нового не узнаём. К счастью. Эстетика и дисциплина.

А вот ЦСКА… Колоссальное преображение. Если не использовать слово «деградация». Никто абсолютно из новичков так и не встроен в гармоничный футбол осени. Теперь кажется, что расставание с Дивеевым стало причиной провала весны.

Стандарты соперника — приговор. Удаления — это следствие всеобщего нервяка. Рейс… Ну ведь тотальное неприятие логики поведения. Продолжаем наблюдение», — написал Казанский в телеграм-канале.