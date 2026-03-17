Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Реал: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» (Англия) и мадридский «Реал» (Испания). Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунес, Хусанов, Диаш, Аит-Нури, Родри, Силва, Шерки, Доку, Холанд.

«Реал»: Куртуа, Александер-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Гарсия, Вальверде, Питарч, Тчуамени, Гюлер, Диас, Винисиус Жуниор.

В первом матче «Реал» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 3:0. На стадии раунда плей-офф соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Бенфику» со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: для Гвардиолы не всё потеряно
«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид: для Гвардиолы не всё потеряно
