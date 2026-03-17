«Краснодар» обыграл ЦСКА в пятом домашнем матче подряд
Поделиться
«Краснодар» одержал пятую домашнюю победу над ЦСКА (4:0) подряд. Команды играли в рамках ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Наличка.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21' 2:0 Батчи – 49' 3:0 Кордоба – 58' 4:0 Батчи – 67'
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'
Таким образом, «быки» продлили домашнюю победную серию в матчах с армейцами до пяти игр. В последний раз ЦСКА набирал очки в гостевых матчах с «Краснодаром» в мае 2023 года. Это случилось во встрече 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
«Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем двухматчевого противостояния между «Спартаком» и «Динамо». ЦСКА продолжит выступления в турнире в Пути регионов.
Комментарии
- 17 марта 2026
-
22:13
-
22:11
-
22:09
-
22:09
-
22:03
-
21:59
-
21:58
-
21:51
-
21:50
-
21:47
-
21:47
-
21:42
-
21:36
-
21:34
-
21:33
-
21:23
-
21:22
-
21:21
-
21:19
-
21:15
-
21:10
-
21:07
-
21:05
-
21:02
-
20:59
-
20:56
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:40
-
20:39
-
20:30
-
20:29
-
20:27
-
20:24