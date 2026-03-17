«Краснодар» обыграл ЦСКА в пятом домашнем матче подряд

«Краснодар» одержал пятую домашнюю победу над ЦСКА (4:0) подряд. Команды играли в рамках ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Наличка.

Таким образом, «быки» продлили домашнюю победную серию в матчах с армейцами до пяти игр. В последний раз ЦСКА набирал очки в гостевых матчах с «Краснодаром» в мае 2023 года. Это случилось во встрече 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

«Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем двухматчевого противостояния между «Спартаком» и «Динамо». ЦСКА продолжит выступления в турнире в Пути регионов.