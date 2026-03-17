Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
ЦСКА не обыгрывает «Краснодар» на выезде с 2017 года

Комментарии

ЦСКА потерпел поражение от «Краснодара» со счётом 0:4 в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Встреча проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Таким образом, армейцы не побеждают «быков» на выезде с 2017 года.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

ЦСКА не может обыграть «Краснодар» на выезде 11 матчей подряд – восемь поражений и три ничьих. Последний раз армейцы побеждали в Краснодаре в октябре 2017 года (1:0).

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «быками» и армейцами завершился победой ЦСКА со счётом 3:1. ЦСКА продолжит выступление в Пути регионов, «Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем пары «Динамо» — «Спартак».

