ЦСКА впервые в истории не сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА впервые в истории после изменения формата Фонбет Кубка России не сыграет в финале Пути РПЛ соревнования. Во вторник, 17 марта, красно-синие уступили «Краснодару» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России (0:4). По итогам двух встреч чёрно-зелёные победили со счётом 5:3. Таким образом, армейцы продолжат выступление в Пути регионов, а «быки» вышли в финал Пути РПЛ.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка России. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

