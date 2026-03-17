Московский ЦСКА потерпел пятое поражение в шести последних матчах, уступив «Краснодару» (0:4) в ответной игре 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

Ранее армейцы уступили в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодару» (2:3), в 19-м туре — «Ахмату» (0:1), в 20-м туре — московскому «Динамо» (1:4) и в 21-м туре — «Балтике» (0:1).

Единственная победа команды на отрезке с декабря 2025-го по март 2026-го случилась в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ с «Краснодаром» (3:1).