«Краснодар» впервые в истории сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России
Поделиться
«Краснодар» со счётом 4:0 разгромил ЦСКА (5:3 по сумме двух встреч) в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России и впервые в истории вышел в финал Пути РПЛ турнира.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21' 2:0 Батчи – 49' 3:0 Кордоба – 58' 4:0 Батчи – 67'
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'
На групповом этапе краснодарцы играли с «Крыльями Советов» (1:2, 2:1), московским «Динамо» (4:0, 0:0 (4:2 пен.)) и «Сочи» (4:2, 3:0). Южане с 14 очками заняли первое место в турнирной таблице группы B. В 1/4 финала турнира «быки» победили «Оренбург» (3:1, 4:0). В финале Пути РПЛ «Краснодар» сыграет с победителем пары «Динамо» Москва — «Спартак».
Действующий обладатель Кубка России — ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.
Комментарии
- 17 марта 2026
-
22:13
-
22:11
-
22:09
-
22:09
-
22:03
-
21:59
-
21:58
-
21:51
-
21:50
-
21:47
-
21:47
-
21:42
-
21:36
-
21:34
-
21:33
-
21:23
-
21:22
-
21:21
-
21:19
-
21:15
-
21:10
-
21:07
-
21:05
-
21:02
-
20:59
-
20:56
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:40
-
20:39
-
20:30
-
20:29
-
20:27
-
20:24