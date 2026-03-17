«Краснодар» впервые в истории сыграет в финале Пути РПЛ Кубка России

«Краснодар» со счётом 4:0 разгромил ЦСКА (5:3 по сумме двух встреч) в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России и впервые в истории вышел в финал Пути РПЛ турнира.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

На групповом этапе краснодарцы играли с «Крыльями Советов» (1:2, 2:1), московским «Динамо» (4:0, 0:0 (4:2 пен.)) и «Сочи» (4:2, 3:0). Южане с 14 очками заняли первое место в турнирной таблице группы B. В 1/4 финала турнира «быки» победили «Оренбург» (3:1, 4:0). В финале Пути РПЛ «Краснодар» сыграет с победителем пары «Динамо» Москва — «Спартак».

Действующий обладатель Кубка России — ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

