Главный тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал разгромную победу в матче с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о разгромной победе своих подопечных над ЦСКА (4:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Хорошая работа над ошибками, прессинг, переходы. Сумели оставить ЦСКА без мяча, создавали моменты, постоянное давление. Мы не дали сопернику никаких шансов. Такой «Краснодар» хочется видеть в каждой игре», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем двухматчевого противостояния между «Спартаком» и «Динамо». ЦСКА продолжит выступления в турнире в Пути регионов.