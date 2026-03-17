ЦСКА потерпел своё крупнейшее поражение в Кубке России

ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в своей истории в Кубке России, проиграв на выезде «Краснодару» со счётом 0:4 в ответной встрече полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

Ранее армейцы ни разу не проигрывали соперникам в Кубке с разницей более чем в три мяча. Крупнейшее поражение в чемпионате России ЦСКА потерпел в 1993 году от московского «Спартака» (0:6).

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «быками» и армейцами завершился победой ЦСКА со счётом 3:1. ЦСКА продолжит выступление в Пути регионов, «Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем пары «Динамо» — «Спартак».