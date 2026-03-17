ЦСКА потерпел своё крупнейшее поражение в Кубке России
ЦСКА потерпел крупнейшее поражение в своей истории в Кубке России, проиграв на выезде «Краснодару» со счётом 0:4 в ответной встрече полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21' 2:0 Батчи – 49' 3:0 Кордоба – 58' 4:0 Батчи – 67'
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'
Ранее армейцы ни разу не проигрывали соперникам в Кубке с разницей более чем в три мяча. Крупнейшее поражение в чемпионате России ЦСКА потерпел в 1993 году от московского «Спартака» (0:6).
Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «быками» и армейцами завершился победой ЦСКА со счётом 3:1. ЦСКА продолжит выступление в Пути регионов, «Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем пары «Динамо» — «Спартак».
Материалы по теме
