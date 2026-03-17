Мусаев: на заявления ЦСКА, которые нам не понравились, ответили игрой
Поделиться
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил победу своей команды над ЦСКА (4:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, вспомнив обвинения в адрес клуба от армейцев. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21' 2:0 Батчи – 49' 3:0 Кордоба – 58' 4:0 Батчи – 67'
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'
«Когда готовились к ЦСКА, обращали внимание на заявление клуба, на заявление их игроков, которые нам не понравились. Постарались ответить на поле, не получая карточки, а забивая голы», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После первого матча представители ЦСКА обвиняли футболистов «Краснодара» в нечистоплотности из-за мусора и разбитой стены в гостевой раздевалке.
Комментарии
