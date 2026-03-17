Мусаев: на заявления ЦСКА, которые нам не понравились, ответили игрой

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил победу своей команды над ЦСКА (4:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, вспомнив обвинения в адрес клуба от армейцев. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Когда готовились к ЦСКА, обращали внимание на заявление клуба, на заявление их игроков, которые нам не понравились. Постарались ответить на поле, не получая карточки, а забивая голы», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После первого матча представители ЦСКА обвиняли футболистов «Краснодара» в нечистоплотности из-за мусора и разбитой стены в гостевой раздевалке.