Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Россиянин Никита Хайкин побил рекорд Лиги чемпионов по сейвам за сезон

Вратарь норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин побил рекорд Лиги чемпионов по количеству спасений за сезон.

Российский голкипер начал ответную игру 1/8 финала соревнования со «Спортингом» с 58 сейвами. Сделав два спасения, Хайкин опередил вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа по этому показателю. В сезоне-2021/2022 бельгийский футболист совершил 59 сейвов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
5 : 0
ДВ
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Инасиу – 34'     2:0 Гонсалвеш – 61'     3:0 Суарес – 79'     4:0 Араухо Вильчес – 92'     5:0 Нел – 120+1'    

Игра проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра матча выступает Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). На момент выхода новости счёт во встрече – 2:0 в пользу лиссабонской команды.

Материалы по теме
Официально
Никита Хайкин продлил контракт с «Будё-Глимт»

Российские футболисты за рубежом:

