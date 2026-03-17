Россиянин Никита Хайкин побил рекорд Лиги чемпионов по сейвам за сезон
Поделиться
Вратарь норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин побил рекорд Лиги чемпионов по количеству спасений за сезон.
Российский голкипер начал ответную игру 1/8 финала соревнования со «Спортингом» с 58 сейвами. Сделав два спасения, Хайкин опередил вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа по этому показателю. В сезоне-2021/2022 бельгийский футболист совершил 59 сейвов.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
5 : 0
ДВ
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Инасиу – 34' 2:0 Гонсалвеш – 61' 3:0 Суарес – 79' 4:0 Араухо Вильчес – 92' 5:0 Нел – 120+1'
Игра проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра матча выступает Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). На момент выхода новости счёт во встрече – 2:0 в пользу лиссабонской команды.
Комментарии
