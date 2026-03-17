Главный тренер «Краснодара» Мусаев: второй гол в ворота ЦСКА войдёт в топ-3 голов при мне

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил гол нападающего Жоау Батчи в ворота ЦСКА (4:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Было бы очень обидно, если бы второй гол отменили. Это суперская комбинация. Спасибо судьям, что хорошо разобрались. Думаю, этот гол войдёт в топ-3 голов «Краснодара» при мне», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем двухматчевого противостояния между «Спартаком» и «Динамо». ЦСКА продолжит выступления в турнире в Пути регионов.