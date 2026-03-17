«Будё-Глимт» — первая команда в истории ЛЧ, начавшая шесть матчей подряд одним составом

«Будё-Глимт» стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который не менял стартовый состав шесть матчей подряд. Сейчас норвежская команда борется за выход в четвертьфинал, победив «Спортинг» в первой игре 1/8 финала со счётом 3:0. Ответная встреча проходит в эти минуты.
Ранее в матчах общего этапа «Будё-Глимт» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1 и мадридский «Атлетико» (2:1). В плей-офф норвежский клуб одолел «Интер» со счётом 5:2 по сумме двух встреч.
Отметим, что 9 из 11 человек в составе — норвежцы, а голкипер команды – россиянин Никита Хайкин.
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижане обыграли «Интер».
- 17 марта 2026
-
23:43
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:39
-
23:32
-
23:25
-
23:23
-
23:17
-
23:13
-
23:10
-
23:09
-
23:00
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:51
-
22:46
-
22:45
-
22:42
-
22:39
-
22:38
-
22:35
-
22:35
-
22:30
-
22:30
-
22:29
-
22:29
-
22:21
-
22:19
-
22:13
-
22:11
-
22:09
-
22:09
-
22:03