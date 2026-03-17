Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Будё-Глимт» — первая команда в истории ЛЧ, начавшая шесть матчей подряд одним составом

«Будё-Глимт» стал первым клубом в истории Лиги чемпионов, который не менял стартовый состав шесть матчей подряд. Сейчас норвежская команда борется за выход в четвертьфинал, победив «Спортинг» в первой игре 1/8 финала со счётом 3:0. Ответная встреча проходит в эти минуты.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
5 : 0
ДВ
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Инасиу – 34'     2:0 Гонсалвеш – 61'     3:0 Суарес – 79'     4:0 Араухо Вильчес – 92'     5:0 Нел – 120+1'    

Ранее в матчах общего этапа «Будё-Глимт» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1 и мадридский «Атлетико» (2:1). В плей-офф норвежский клуб одолел «Интер» со счётом 5:2 по сумме двух встреч.

Отметим, что 9 из 11 человек в составе — норвежцы, а голкипер команды – россиянин Никита Хайкин.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижане обыграли «Интер».

Россиянин Никита Хайкин побил рекорд Лиги чемпионов по сейвам за сезон
