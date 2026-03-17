Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Сейчас мы страдаем и мучимся». Челестини — о разгромном поражении от «Краснодара»

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о разгромном поражении красно-синих в матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

«Мы играли против очень хорошей команды. Очевидно, что в матчах, где надо доставлять проблемы «Краснодару», надо навязывать им свою игру. Нам усложнили игру красной карточкой. Мы прекрасно понимали, что в меньшинстве будет сложно. Нам нужно было держаться. После второго удаления нас могло спасти только чудо. Надо это понимать, принимать и работать. У меня нет малейших сомнений, что команда всё перевернёт. Сейчас мы страдаем, мучимся», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

