Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини: я не подам в отставку, не собираюсь опускать руки

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини: я не подам в отставку, не собираюсь опускать руки
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сообщил, что не подаст в отставку после разгромного поражения красно-синих в матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4). После возобновления сезона Мир РПЛ армейцы проиграли четыре встречи подряд.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

«В отставку я не подам, я не собираюсь опускать руки. У меня много сил, много желания. Ребята работают очень хорошо. Я всегда говорил, что в футболе всё меняется. Например, в Калининграде мы не заслуживали проиграть. С «Динамо» – удаление. В футболе всегда есть сложные моменты, их надо пережить всем вместе. Ситуацию можно выправить, если мы будем все вместе», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

