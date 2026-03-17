Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини: я не подам в отставку, не собираюсь опускать руки
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сообщил, что не подаст в отставку после разгромного поражения красно-синих в матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4). После возобновления сезона Мир РПЛ армейцы проиграли четыре встречи подряд.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21' 2:0 Батчи – 49' 3:0 Кордоба – 58' 4:0 Батчи – 67'
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'
«В отставку я не подам, я не собираюсь опускать руки. У меня много сил, много желания. Ребята работают очень хорошо. Я всегда говорил, что в футболе всё меняется. Например, в Калининграде мы не заслуживали проиграть. С «Динамо» – удаление. В футболе всегда есть сложные моменты, их надо пережить всем вместе. Ситуацию можно выправить, если мы будем все вместе», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Материалы по теме
Первый обладатель Кубка УЕФА из России:
- 17 марта 2026
-
23:43
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:39
-
23:32
-
23:25
-
23:23
-
23:17
-
23:13
-
23:10
-
23:09
-
23:00
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:51
-
22:46
-
22:45
-
22:42
-
22:39
-
22:38
-
22:35
-
22:35
-
22:30
-
22:30
-
22:29
-
22:29
-
22:21
-
22:19
-
22:13
-
22:11
-
22:09
-
22:09
-
22:03