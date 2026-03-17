Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини: я не подам в отставку, не собираюсь опускать руки

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сообщил, что не подаст в отставку после разгромного поражения красно-синих в матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4). После возобновления сезона Мир РПЛ армейцы проиграли четыре встречи подряд.

«В отставку я не подам, я не собираюсь опускать руки. У меня много сил, много желания. Ребята работают очень хорошо. Я всегда говорил, что в футболе всё меняется. Например, в Калининграде мы не заслуживали проиграть. С «Динамо» – удаление. В футболе всегда есть сложные моменты, их надо пережить всем вместе. Ситуацию можно выправить, если мы будем все вместе», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

