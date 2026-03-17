Челестини: три месяца назад мы приехали в Краснодар и могли уйти на зиму чемпионами
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после поражения от «Краснодара» (3:1, 0:4) в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России вспомнил матч своей команды с «быками» в рамках Мир Российской Премьер-Лиги в декабре: тогда московская команда уступила со счётом 2:3.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21' 2:0 Батчи – 49' 3:0 Кордоба – 58' 4:0 Батчи – 67'
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'
«Три месяца назад мы приезжали сюда, чтобы забрать три очка и уйти на перерыв первыми. Да, не получилось, но мы могли. Да, сейчас тяжёлый период. Надо выйти из этой ситуации как можно быстрее. Надо восстановить ребят через победы. Надо объединиться. У нас есть чёткие цели. Нет ни одной команды, которая идёт легко весь год», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
