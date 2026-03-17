Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Галицкий обратился к игрокам «Краснодара» после разгромной победы в матче с ЦСКА

Галицкий обратился к игрокам «Краснодара» после разгромной победы в матче с ЦСКА
Комментарии

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий обратился к игрокам команды после разгромной победы в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (4:0).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

«Очень важно, чтобы мы не публиковали грязные и чистые раздевалки, не обижались на слова. Потому что это не наш вид деятельности. Мы тут в футбол собрались играть, а не КВН заниматься. Но много эмоций сейчас истрачено. Всё только началось, девять туров до конца. У нас мало футболистов, скамейки почти нет. Сегодня радуемся, завтра эмоционально закрываетесь. Потому что нет ничего важнее следующего матча с «Пари НН».

В последние 10 минут матча с «Сочи» я знал, что вы сделаете, поэтому не хотел смотреть, вышел на улицу. Ни одной машины, ни одного человека на улице не было. Все смотрели футбол. Вы очень много значите для этого города, поэтому сейчас тяжело, что мы идём в двух турнирах, а не как в прошлом году — в одном. Поэтому важно эмоционально сохранить настрой на следующую игру, это самое важное, что есть», — сказал Галицкий в видео, опубликованном в телеграм-канале Кубка России.

«Краснодар» издевательски уничтожил ЦСКА! У гостей — два удаления, у хозяев — четыре гола
«Краснодар» издевательски уничтожил ЦСКА! У гостей — два удаления, у хозяев — четыре гола

