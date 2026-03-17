Фабио Челестини подробно высказался о стычке с Талалаевым во время матча с «Балтикой»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал стычку с возглавляющим «Балтику» Андреем Талалаевым в концовке матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы потерпели поражение (0:1). Эпизод завершился удалением обоих специалистов.

«Видео эпизода в матче с «Балтикой» всё чётко показывает. Тренер соперника выбил мяч на трибуны. Мы пошли в тренерскую зону, потому что 40 человек толкали наших игроков. Я сказал Талалаеву на итальянском, что это его вина, что он виноват во всём произошедшем. Я был одним из 40 человек, кто был тогда в технической зоне. Я не могу бросить своих игроков. Меня оттолкнули два раза. Кармо не должен был толкать Талалаева, я согласен. Но тогда должно было быть 40 красных», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.