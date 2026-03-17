Капитан «Краснодара» Сперцян прокомментировал разгромную победу в матче КР с ЦСКА

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о разгромной победе над ЦСКА (4:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Очень важно было ответить игрой и победить. Спасибо большое болельщикам. 31 тысяча — вау! Это был настоящий футбол. Важно было сохранять дисциплину, эмоции и ответить именно игрой. Сегодня было похоже на это.

Перед вторым таймом нам сказали чуть-чуть быстрее играть. То, что будут моменты, стандарты. Была красная карточка. Дальше были нужны наша дисциплина и реализация», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

«Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем двухматчевого противостояния между «Спартаком» и «Динамо». ЦСКА продолжит выступления в турнире в Пути регионов.