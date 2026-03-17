Сперцян — о двух удалениях у ЦСКА: думаю, это без вопросов
Поделиться
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о двух удалениях у ЦСКА в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «быки» одержали разгромную победу (4:0). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21' 2:0 Батчи – 49' 3:0 Кордоба – 58' 4:0 Батчи – 67'
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'
«Я смотрел, когда показывали по экрану. Три раза человек ударил. Думаю, что это без вопросов. Не нужно смотреть на это. То, что мы с командой обсуждали, — дисциплина игровая. Это нужно соблюдать», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.
Защитник армейцев Матеус Рейс получил красную карточку на 45+1-й минуте. Другой бразилец Мойзес был удалён на 64-й минуте.
Комментарии
- 17 марта 2026
-
23:48
-
23:43
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:39
-
23:32
-
23:25
-
23:23
-
23:17
-
23:13
-
23:10
-
23:09
-
23:00
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:51
-
22:46
-
22:45
-
22:42
-
22:39
-
22:38
-
22:35
-
22:35
-
22:30
-
22:30
-
22:29
-
22:29
-
22:21
-
22:19
-
22:13
-
22:11
-
22:09
-
22:09