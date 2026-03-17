Сперцян — о двух удалениях у ЦСКА: думаю, это без вопросов

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о двух удалениях у ЦСКА в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «быки» одержали разгромную победу (4:0). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Я смотрел, когда показывали по экрану. Три раза человек ударил. Думаю, что это без вопросов. Не нужно смотреть на это. То, что мы с командой обсуждали, — дисциплина игровая. Это нужно соблюдать», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

Защитник армейцев Матеус Рейс получил красную карточку на 45+1-й минуте. Другой бразилец Мойзес был удалён на 64-й минуте.