ЦСКА обратился к болельщикам после разгромного поражения в матче с «Краснодаром»
Поделиться
ЦСКА в телеграм-канале поблагодарил болельщиков после ответного полуфинального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром», в котором красно-синие уступили со счётом 0:4.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21' 2:0 Батчи – 49' 3:0 Кордоба – 58' 4:0 Батчи – 67'
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'
«Номер 12, сегодня вы, как всегда, были лучшими! Спасибо за поддержку!» — написала пресс-служба ЦСКА и опубликовала видео с болельщиками команды.
Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «быками» и армейцами завершился победой ЦСКА со счётом 3:1. По итогам двух встреч чёрно-зелёные победили со счётом 5:3. ЦСКА продолжит выступление в Пути регионов, «Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем пары «Динамо» — «Спартак».
Комментарии
- 17 марта 2026
-
23:48
-
23:43
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:39
-
23:32
-
23:25
-
23:23
-
23:17
-
23:13
-
23:10
-
23:09
-
23:00
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:51
-
22:46
-
22:45
-
22:42
-
22:39
-
22:38
-
22:35
-
22:35
-
22:30
-
22:30
-
22:29
-
22:29
-
22:21
-
22:19
-
22:13
-
22:11
-
22:09
-
22:09