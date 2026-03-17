ЦСКА обратился к болельщикам после разгромного поражения в матче с «Краснодаром»

ЦСКА в телеграм-канале поблагодарил болельщиков после ответного полуфинального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром», в котором красно-синие уступили со счётом 0:4.

«Номер 12, сегодня вы, как всегда, были лучшими! Спасибо за поддержку!» — написала пресс-служба ЦСКА и опубликовала видео с болельщиками команды.

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «быками» и армейцами завершился победой ЦСКА со счётом 3:1. По итогам двух встреч чёрно-зелёные победили со счётом 5:3. ЦСКА продолжит выступление в Пути регионов, «Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем пары «Динамо» — «Спартак».

