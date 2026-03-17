Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян: матчи с ЦСКА приобретают что-то особенное

Комментарии

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян после разгромной победы команды над ЦСКА (4:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 признал, что игры с коллективом из Москвы приобретают особенный характер.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Аугусто – 21'     2:0 Батчи – 49'     3:0 Кордоба – 58'     4:0 Батчи – 67'    
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'

— Гол Батчи — красивая комбинация. Чуть-чуть испугались, что офсайд, когда смотрели VAR. Думаю, что можно его считать одним из лучших голов «Краснодара» в этом сезоне.

— Матч с ЦСКА — самый главный в российском футболе?
— Благодаря вам – да (смеётся). Ну ладно, не только благодаря вам. Можно сказать, что-то особенное приобретают, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android