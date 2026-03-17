Эдуард Сперцян: матчи с ЦСКА приобретают что-то особенное

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян после разгромной победы команды над ЦСКА (4:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 признал, что игры с коллективом из Москвы приобретают особенный характер.

— Гол Батчи — красивая комбинация. Чуть-чуть испугались, что офсайд, когда смотрели VAR. Думаю, что можно его считать одним из лучших голов «Краснодара» в этом сезоне.

— Матч с ЦСКА — самый главный в российском футболе?

— Благодаря вам – да (смеётся). Ну ладно, не только благодаря вам. Можно сказать, что-то особенное приобретают, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.