Эдуард Сперцян: матчи с ЦСКА приобретают что-то особенное
Поделиться
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян после разгромной победы команды над ЦСКА (4:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 признал, что игры с коллективом из Москвы приобретают особенный характер.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Краснодар
Окончен
4 : 0
1:0 Аугусто – 21' 2:0 Батчи – 49' 3:0 Кордоба – 58' 4:0 Батчи – 67'
Удаления: нет / Рейс – 45+1', Мойзес – 64'
— Гол Батчи — красивая комбинация. Чуть-чуть испугались, что офсайд, когда смотрели VAR. Думаю, что можно его считать одним из лучших голов «Краснодара» в этом сезоне.
— Матч с ЦСКА — самый главный в российском футболе?
— Благодаря вам – да (смеётся). Ну ладно, не только благодаря вам. Можно сказать, что-то особенное приобретают, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.
Комментарии
- 17 марта 2026
-
23:48
-
23:43
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:39
-
23:32
-
23:25
-
23:23
-
23:17
-
23:13
-
23:10
-
23:09
-
23:00
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:51
-
22:46
-
22:45
-
22:42
-
22:39
-
22:38
-
22:35
-
22:35
-
22:30
-
22:30
-
22:29
-
22:29
-
22:21
-
22:19
-
22:13
-
22:11
-
22:09
-
22:09